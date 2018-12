PASTURO – L’associazione “Il Grinzone”, col patrocinio del comune e della parrocchia di Pasturo, propone all’interno dell’iniziativa “I lunedì del Grinzone”, una serata con Stefania Valsecchi.

“Dall’Etna… a Capo Nord in mountain bike – parole e filmati” questo il titolo della serata in programma lunedì 10 dicembre alle ore 20.45 nella sala cinematografica di Pasturo. La serata con Steppo è organizzata in collaborazione con df Sport Specialist.