PASTURO – Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre, sono in programma a Pasturo i tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna della Cintura.

La statua, donata da Dionigi Doniselli nel 1886, viene esposta in trono e poi portata in processione alle 18.30 della domenica per le strade del paese con una grande manifestazione di fede e d’affetto alla Vergine.

Tanti gli eventi che faranno da corollario alle celebrazioni.