TRIESTE – “Due esempi diversi e complementari di sviluppare un’avventura piena, ancora possibile sia come scoperta di nuovi itinerari sia come ripetizione di salite che rimangono di elevatissimo ingaggio per chiunque vi si voglia cimentare”.

Recita così la motivazione dell’edizione 2018 del Premio Paolo Consiglio, assegnato alle spedizioni alpinistiche “Patagonia 2018 Cerro Riso Patron”, composta da Matteo Della Bordella e Silvan Schüpbach, e “Alaska 2017”, composta da Luca Moroni e David Bacci.

Della Bordella, Moroni e Bacci fanno parte dei Ragni di Lecco. Il premio è stato consegnato dal presidente generale del Cai Vincenzo Torti sabato scorso a Trieste, nell’ambito dell’Assemblea nazionale dei Delegati del Club alpino italiano.

“Grazie al Cai e al Club Alpino Accademico Italiano, per noi è un grande onore. Siamo fieri che il nostro stile di scalare le montagne e scegliere i nostri obiettivi sia stato apprezzato anche dai massimi vertici del Club Alpino Italiano, questo riconoscimento per noi è un grande stimolo per andare avanti su questa strada e puntare ad obiettivi sempre nuovi ed ambiziosi. Un ringraziamento speciale va poi a tutto il gruppo Ragni di Lecco” ha detto Matto Della Bordella

Il Premio Consiglio viene assegnato annualmente dal Club alpino accademico (Sezione nazionale del Cai) a spedizioni alpinistiche di carattere esplorativo o di elevato contenuto tecnico organizzate da piccoli gruppi di alpinisti a prevalente composizione giovanile. Della Bordella e Schüpbach hanno effettuato la prima salita lungo una grandiosa via di ghiaccio della Cima Sud del Cerro Riso Patron, mentre Moroni e Bacci hanno ripetuto la Diretta Slovacca al Denali.

Il presidente Torti ha consegnato inoltre la Medaglia d’Oro del Cai a Giuliano Fabbrica, Istruttore della scuola di alpinismo lombarda Alpiteam, “per aver realizzato nell’attività concreta della pratica della montagna gli ideali del Sodalizio nell’ambito della formazione tecnica, della solidarietà e dedizione al prossimo”. Sono stati infine nominati Soci onorari la brianzola Teresa “Tere” Airoldi e il trentino Mariano Frizzera.