VALGREGHENTINO – Paul Klee: lezione in biblioteca e visita guidata alla mostra.

Tornano gli appuntamenti con l’arte anche per l’autunno 2018 in biblioteca: mercoledì 7 novembre si terrà una lezione con Simona Castelli sulla vita e le opere di Paul Klee, celebre artista tedesco del ‘900.

“Paul Klee viene in Italia sei volte, dal 1901 al 1932: Roma, Napoli, Firenze ma anche Ravenna, Pisa e la Sicilia. Per lui non sarà solo un viaggio che è scoperta estetica e formativa ma soprattutto un’esperienza introspettiva che lascia il segno nelle sue opere, a partire dall’utilizzo dei colori”.

Sabato 10 novembre, poi, è prevista una visita guidata alla mostra “Paul Klee: alle origini dell’arte” presso il Mudec di Milano.