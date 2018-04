LECCO – Il 1° maggio 2018 la carovana di “Per le vie delle croci” farà tappa al santuario della Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti.

Angelo Fontana, promotore dell’iniziativa per la sicurezza stradale e in memoria di tutte vittime della strada (nonché responsabile dell’Area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo), ricorderà Michele Scarponi, grande campione del ciclismo mondiale, recentemente vittima di un drammatico incidente stradale.

“Da 12 anni promuoviamo con parroci, sindaci, amici e parenti delle vittime della strada queste iniziative nella speranza di contribuire a ridurre il dato drammatico

delle vittime di incidenti stradali. Come potevo non andare col pensiero a un incidente che, pur non accaduto sul nostro territorio, ci ha colpito tutti profondamente? La morte del campione di ciclismo Michele Scarponi. Lo vogliamo ricordare ancora, a maggior ragione perché il 1° maggio saremo sotto lo sguardo materno della Madonna del Ghisallo, patrona universale dei ciclisti”.

“Proprio in quel luogo – continua Fontana – l’anno scorso abbiamo lasciato una fotografia, un segno del nostro affetto per un campione, un uomo, che ha percorso centinaia di migliaia di chilometri in bicicletta su strade di ogni tipo. La sua vita è stata fermata in un secondo, poco lontano dall’uscio di casa”.

Domenica 27 maggio, poi, alle 12.15 la carovana parteciperà alla Santa Messa nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. La Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) mette a disposizione un pullman per chi vuole partecipare. La partenza è fissata per le ore 10 dal municipio di Monte Marenzo. Le iscrizioni si ricevono presso il negozio Gina’S Store (0341 603003); Magni Carla presidente Auser Monte Marenzo (0341 602980) entro il 23 maggio, costo 9 euro.

Dopo la Santa Messa sarà possibile pranzare al ristorante Bio Solaire (via Terraggio, 20) a pochi minuti a piedi dalla basilica di Sant’Ambrogio. Il costo sarà individuale in base alla consumazione effettuata. Dopo il pranzo si è liberi fino al rientro, previsto alle ore 18.30 circa. L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di 50 persone. Per informazioni Angelo Fontana (334 362 3624).

IL PROGRAMMA COMPLETO