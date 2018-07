PERLEDO – Rigorosamente birre italiane e street food per assaggiare cibi tipici della nostra zona. Questi gli ingredienti della festa della birra organizzata sabato sera, 21 luglio, dalla Pro Loco di Perledo guidata dal presidente Franco Cerbone, affiancato dal vice Paolo Maggioni.

In tanti si sono dati appuntamento in piazza della Chiesa per una serata di divertimento, ottima birra e buona cucina. Soddisfatti i volontari della Pro Loco: “Grande festa, tantissima gente, molti giovani e birre italiane di qualità. Un grazie di cuore a tutti i nostri collaboratori che hanno reso possibile la riuscita di questo bellissimo evento”.