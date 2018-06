PERLEDO – Un anno di attività proprio oggi, giovedì giugno, per lo “Sportello di ascolto Anziani e Fragilità” del Comune di Perledo, iniziativa promossa per offrire alle fasce piùdeboli della popolazione residente e ai familiari che se ne prendono cura, un punto di ascolto dove trovare informazioni, agevolazioni ed assistenza nella fruizione dei servizi a disposizione.

Lo sportello, a cui collabora anche Maria Pia Benzoni, consigliere comunale con delega al sociale, si avvale di operatori volontari con competenze socio-assistenziali, mediche e sindacali e si pone come obiettivo quello di far conoscere ai cittadini i servizi loro dedicati nel Comune di residenza e nel Distretto socio-sanitario, oltre a quelli resi disponibili dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di volontariato.

“Nel primo anno di apertura che corrisponde a una cinquantina di giornate – fanno sapere dallo Sportello (aperto tutti i mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11) – si sono registrati oltre 160 accessi, mediamente più di quattro per ogni giorno di apertura”.

Il servizio più richiesto è stato il trasporto per raggiungere i servizi sanitari che erogano visite specialistiche, trattamenti ambulatoriali, prelievi per esami ematochimici. L’offerta di questo servizio è stata resa possibile grazie all’incondizionata disponibilità dei volontari “Auser” (quattro nel territorio del Comune di Perledo) che hanno sempre consentito un’adeguata e pronta risposta a queste necessità. Vale inoltre la pena ricordare che i volontari dell’Auser accompagnano tutti i martedì i residenti delle frazioni presso piazza Unione Europea, per permettere loro di raggiungere l’ambulatorio del Medico di Medicina Generale, la farmacia, l’Ufficio Postale ed il minimarket. Tutti i primi giovedì del mese, inoltre, viene effettuato un servizio di trasporto (andata e ritorno) al mercato di Bellano.

“Siamo riusciti – spiegano dallo Sportlello – ad instaurare un’efficiente collaborazione tra lo sportello anziani e l’assistente sociale (presente in Comune generalmente il venerdì pomeriggio) la quale, dopo un’attenta valutazione delle situazioni di bisogno, indirizza gli utenti verso il percorso più idoneo per la risoluzione dei loro problemi”.

“Il nostro servizio non si limita alla consulenza in materia socio assistenziale ma, per molti, il mercoledì mattina è diventato un riferimento per un saluto e lo scambio amichevole di due parole – commenta la dott.ssa Erminia Giagnoni, caposaldo dello sportello anziani – Quest’anno i volontari hanno collaborato attivamente, con il Comune di Perledo, all’organizzazione della settimana di vacanza e ad una bella gita ai mercatini di Natale a Verona”.

“Cogliamo l’occasione – concludono dallo Sportello – per ricordare che siamo sempre alla ricerca di volontari che vogliano mettere a disposizione una piccola porzione del loro tempo libero per contribuire all’ampliamento della gamma dei servizi offerti”.