LECCO – Il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, istituito in piazza Era nel tratto compreso tra via Plava e piazza del Pesce, prosegue e diventa permanente.

Al fine di evitare situazioni di intralcio e pericolo per i numerosi pedoni e turisti che frequentano questo angolo caratteristico di Pescarenico, nonché per preservare e valorizzare la bellezza della piazza, la disposizione viabilistica, che negli anni passati aveva interessato solo il periodo estivo, diventa permanente.

“Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale e Linee Lecco convocheranno la comunità di Pescarenico per illustrare le tappe di un processo di inibizione delle soste anche in piazza del Pesce, come annunciato all’inizio dell’estate – sottolinea l’assessore alla viabilità del Comune di Lecco Corrado Velsecchi – e per dare indicazioni sulla prossima apertura, anche nelle ore serali e notturne, del Silos della Ventina, che diventerà un vero e proprio punto di riferimento per la sosta dei residenti, dei turisti e di tutti i frequentatori dei rione”.