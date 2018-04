LECCO – La Giunta comunale di Lecco ha accettato la proposta di risoluzione consensuale della convenzione, attiva dal 2005, tra il Comune di Lecco e la società CO.FIN S.r.l. di Milano, che aveva incorporato per fusione la società Ventina S.r.l. nel 2014, per la gestione del parcheggio pubblico multipiano, da allora comunemente identificato con questo nome, sito tra corso Carlo Alberto, via Rosmini e via Beccaria, a Pescarenico.

Fino alla scadenza naturale della convenzione per la gestione del parcheggio, ovvero fino al mese di luglio del 2020, il Comune di Lecco riceverà dalla società un’indennità pari a 20.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, originariamente in capo alla gestione uscente, oltre a ulteriori 10.000 euro annui relativi a un contratto in essere con la società che detiene l’attività commerciale di giocattoli adiacente al parcheggio e che consente ai clienti di posteggiare gratuitamente, in regime di rotazione, nel parcheggio pluripiano fino a un massimo di 2 ore. Il parcheggio si sviluppa su 6 piani e offre circa 360 posti auto.

“Dopo la recente delibera di Consiglio comunale che ha sancito l’acquisizione gratuita del parcheggio del Broletto sud, del valore fiscale di quasi 4 milioni di euro, ecco un nuovo obiettivo centrato dalla nostra Amministrazione, che dovrebbe consentire nuove politiche viabilistiche strategiche anche nel quartiere di Pescarenico – sottolinea l’assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi -. Questo è solo il primo atto del procedimento di anticipazione della scadenza contrattuale, che verrà completato nelle prossime settimane. Contiamo di entrare in possesso del silos per l’estate, così da poter pianificare finalmente l‘ottimizzazione, anche in chiave turistica, di piazza Era e piazza del Pesce, che saranno liberate dalle auto, come anticipato nel corso degli incontri sul riordino della viabilità nel rione, avuti con i residenti. Il nostro impegno è ora quello di trovare con Linee Lecco un formula che consenta di integrare la possibilità di parcheggiare alla “Ventina” con un’offerta per il trasporto in centro città”.