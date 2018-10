LECCO – Parcheggi e viabilità al centro dell’incontro avvenuto ieri sera, giovedì, a Pescarenico, tra l’amministrazione comunale e i residenti del rione. Alla serata erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Valsecchi, il vicesindaco Francesca Bonacina, il direttore generale di Linee Lecco Salvatore Cappello e l’amministratore Mauro Frigerio.

Ai residenti sono così state illustrate le principali novità che riguarderanno le soste nel rione: se in Piazza Era e in Piazza del Pesce verrà istituito il divieto di sosta, l’assessore Corrado Valsecchi ha annunciato l’istituzione di più stalli per i residenti tra via Corti e le vie limitrofe: “Arriveremo ad avere in totale una sessantina di posti auto gialli riservati ai residenti. Le due piazze centrali cambieranno volto senza auto, anche se in Piazza del Pesce manterremo due o tre stalli adibiti al carico scarico”.

L’argomento centrale dell’incontro è stato però il Silos della Ventina, di proprietà del Comune ma gestito da Linee Lecco. 334 i posti auto a disposizione, che saranno presto destinati ai residenti (i due piani superiori, ndr) e ad agli altri automobilisti. L’auspicio dell’amministrazione e di Linee Lecco è di rendere operativo il parcheggio, almeno i piani per i residenti, nelle prossime settimane e quindi, entro l’inizio dell’anno nuovo, aprirlo completamente. “Con Linee Lecco stiamo valutando l’ipotesi di istituire delle navette che portino le persone dal Silos al centro città, magari nei fine settimana” ha detto Valsecchi.

“Siamo consapevoli che i cambiamenti all’inizio spaventino, ma la volontà è quella di rendere il rione più vivibile, soprattutto nelle piazze storiche come Piazza Era. La carenza di parcheggi in queste zone verrà riempita dall’apertura della Ventina che garantirà un importante punto d’appoggio per i residenti e per altri cittadini” ha concluso Valsecchi.