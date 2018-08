PESCATE – Appena rientrato da alcuni giorni di vacanza, il sindaco Dante De Capitani ha elevato tre sanzioni in due giorni per rifiuti abbandonati in paese.

In un caso, il sacco era stato gettato all’inzio del Parco Addio ai Monti, al suo interno c’erano i riferimenti civici di una persona che e’ stata prontamente individuata.

La seconda e la terza sanzione riguardano invece l’abbandono di cartacce al parcheggio casetta acqua, e su un marciapiede.

“Peccato per i trasgressori che erano buste con scritto l’indirizzo di casa e un cartone abbandonato con anche qui i riferimenti e indirizzo – spiega il sindaco – A tutti e tre ho elevato una sanzione pari a 100 euro più spese di notifica. Mi spiace solo constatare che tutti e tre i trasgressori sono pescatesi anche se da poco residenti da noi. Evidentemente non hanno ancora ben compreso che a Pescate vige la tolleranza zero verso questi comportamenti che difficilmente vengono sanzionati in altri comuni. Ma avranno modo di adeguarsi a suon di multe”.

“A Pescate infatti – ha ricordato il primo cittadino – gli stradini hanno disposizioni di verificare ogni sacco e cartaccia abbandonata e nel caso di chiamarmi sul posto per elevare sanzioni. Questo succede spesso, ma e’ la prima volta che sanzioniamo tre pescatesi quasi in un colpo solo”.