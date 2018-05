PESCATE – “Partirà a settembre la nuova carta d’identità elettronica. Gli impianti relativi e il collegamento internet in fibra ottica col ministero sono stati predisposti negli uffici municipali nei giorni scorsi. Dopo un breve periodo di sperimentazione saremo pronti alla nuova procedura”.

Ad annunciarlo il sindaco di Pescate Dante De Capitani. Per richiedere il documento di identità sarà richiesta la prenotazione presso gli uffici comunali per espletare le pratiche applicative che il documento richiede e cioè la digitalizzazione delle impronte digitali e della fotografia. Non sarà quindi possibile consegnarla subito all’utente come avviene adesso, ma arriverà a casa direttamente per posta, e se l’utente non sarà presente all’indirizzo di residenza potrà ritirarla presso gli uffici postali dopo cinque giorni dalla notifica dell’avviso.

Nelle prossime settimane, comunque, il comune darà tutte le istruzioni dettagliate per avere il nuovo documento.