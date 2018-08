PESCATE – “Se Lario Reti Holding non interverrà entro il prossimo lunedì lo faremo noi accollando a loro le spese”. Così era sbottato giovedì scorso il sindaco di Pescate Dante De Capitani per un lavoro che non era stato terminato.

Sabato, il primo cittadino ha fatto sapere che i tecnici hanno provveduto a terminare i lavori, ripristinando la pavimentazione in porfido che nei giorni precedenti aveva creato problemi: “L’incazzatura è servita a qualcosa” ha commentato.