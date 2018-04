PESCATE – “Le lettere di sollecito per allacciarsi alla fognatura che abbiamo inviato nei mesi scorsi stanno avendo l’effetto voluto: chi ancora non era allacciato alle acque nere lo sta facendo”.

Il sindaco Dante De Capitani fa sapere che entro la fine del 2018 verranno smantellati e murati tutti gli scarichi a lago che non sono individuati dalle carte comunali.

“Tutti coloro che nonostante le lettere a provvedere all’allacciamento non lo faranno, si troveranno la fogna in casa perché impossibilitata a defluire. Adesso che il lago è basso sto fotografando io stesso uno ad uno tutti gli scarichi sulle sponde e poi verificheremo se sono scarichi piovani autorizzati o fognari. A quasi quattro anni dalla posa delle ultime canalizzazioni delle acque nere non posso tollerare che ci sia ancora gente che scarica fognatura nel lago e non vuole allacciarsi alla rete. Abbiamo il lago balneabile e le sponde più belle e curate della Provincia e non possiamo permettere che vengano deturpate”.