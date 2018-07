PESCATE – Quale miglior testimonial del sindaco del paese per pubblicizzare il proprio territorio? Dante De Capitani, abituato a metterci la faccia per la bella Pescate, questa volta ci ha messo anche di più, posando in acqua per promuovere le rive del Lago di Garlate e la loro balneabilità sancita dalle analisi dell’azienda sanitaria locale.

E’ un piccolo sogno che diventa realtà per De Capitani, che giusto un anno fa aveva annunciato gli esiti positivi già ottenuti dalla località pescatese La Punta e i lavori di sistemazione della sponda per trasformarla in una spiaggia aperta ai bagnanti.

Qualche settimana fa, dopo tanti controlli risultati positivi, era arrivata una bocciatura da parte dell’ATS che aveva rilevato a giugno la presenza di colibatteri fecali superiori ai limiti di legge. In quell’occasione, il sindaco, sorpreso dai risultati delle analisi, aveva mandato una lettera a Lario Reti Holding, insospettito che il problema arrivasse dalla sponda opposta del lago, dal depuratore.

Oggi quelle acque sono di nuovo balneabili e l’amministrazione comunale si è adoperata nel taglio delle alghe che gli anni passati avevano conosciuto forti fioriture in tutto il Lago di Garlate. “Turisti e villeggianti – si rivolge a loro De Capitani – prendete esempio dal sindaco e venite a fare il bagno a Pescate”