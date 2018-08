PESCATE – “Il parcheggio della scuola media e degli ambulatori comunali di via Giovanni XXIII verrà ampliato, ricavando altri dieci stalli nel contiguo piazzale della biblioteca”. Lo ha fatto sapere il sindaco di Pescate Dante De Capitani.

L’opera verrà appaltata entro la fine dell’anno e finanziata con una parte dei proventi dei dividendi straordinari dell’operazione di fusione Multiutility del Nord.

“Quel parcheggio, oltre agli utenti di scuola e ambulatori, ci sono anche quelli della vicina palestra e spesso trovare parcheggio è impossibile” ha continuato De Capitani “è necessario aumentare la disponibilità di posti auto”.

Un provvedimento che va nella direzione di rendere l’edificio di via Papa Giovanni sempre più multifunzionale: come annunciato dal sindaco infatti l’idea è quella di trasferire lì anche l’ufficio postale: “La Posta infatti attualmente è in un locale molto piccolo dove spesso si verificano problemi di accessibilità per le persone anziane e con handicap, per via del l’impossibilità di accedere direttamente al parcheggio condominiale regolato da una sbarra. Dopo le ferie faremo un incontro con i responsabili delle Poste sondando la loro disponibilità al trasferimento” ha concluso il sindaco.