PESCATE – Il tempo incerto e le temperature non appropriate hanno fatto slittare l’intervento di rifacimento del marciapiede di via san Francesco, a Pescate, posticipato a metà aprile.

Sempre per quanto riguarda via San Francesco è stato programmato per venerdì 20 aprile presso la sala civica comunale un incontro con i residenti, a cui sono invitati anche gli abitanti della vicina via 25 Aprile, per presentare il progetto di ampliamento del parcheggio.

Intanto domani, giovedì, è in programma un sopralluogo tra il sindaco Dante De Capitani, il tecnico comunale, il direttore lavori e l’impresa esecutrice “per verificare i lavori di riqualificazione eseguiti sulla pista ciclopedonale a lago al parco Addio Monti e concordare i lavori di posa dell’asfalto rosso che completeranno l’opera e riconsegneranno all’utenza una pista ciclopedonale pressoché perfetta”.