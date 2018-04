PESCATE – Sono iniziati lunedì scorso i lavori di rifacimento del marciapiede di via San Francesco, dall’incrocio con via Giovanni XXIII a salire nel comune di Pescate. L’impresa Sironi di Arosio, che si è aggiudicata i lavori, ha demolito il marciapiede che presentava fessurazioni e cedimenti differenziati in più punti, rendendo difficoltoso il transito soprattutto ai passeggini.

“Il marciapiede verrà rifatto in tutta la sua lunghezza, cambiando anche i cordoli e mettendoli a livello con l’asfalto in modo da avere un unico camminamento a tutta larghezza, che in alcuni tratti è molto ridotta – ha detto il sindaco Dante De Capitani – Intanto la scorsa settimana si è provveduto a scarificare e rifare tratti ammalorati di ciclopista stradale/marciapiede sulla provinciale 72, asfaltando in prossimità dell’ex Colorificio lecchese, sull’ingresso del parcheggio alla casetta acqua e marciapiede parcheggio in zona panificio. Sono interventi tampone perché la nostra intenzione è quella di riqualificare completamente la provinciale, sostituendo tutti i guardrail, intervallandoli con fioriere, rialzando qualche marciapiede e riasfaltando bene tutto”.

Prima, però, è in programma l’ampliamento del parcheggio di via San Francesco, il cui intervento è stato illustrato venerdì scorso in sala civica ai residenti di via San Francesco e via XXV Aprile: “Si tratta sostanzialmente di coprire i 15 stalli già esistenti con una struttura in acciaio e legno ricavando altri 12 posti auto al piano rialzato. Gli stalli al piano terra verranno dati in locazione ai residenti tramite un bando pubblico, sostanzialmente come quelli ricavati in frazione Pescalina sotto il parco giochi, mentre quelli al piano primo resteranno a disposizione di tutti”.

Intanto si prolungheranno di qualche giorno i lavori di rifacimento della pista ciclopedonale a lago al parco Addio Monti: “Ho chiesto a tecnici e impresa di prolungare di qualche metro la ciclabile verso il parco Fornaci perché l’asfalto (nero) in quella zona risultava sollevato dalle radici delle piante. Per cui i lavori di posa dell’asfalto (rosso) ritarderanno di conseguenza”.