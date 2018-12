BARZIO – Un vento sferzante e di forte intensità ha rovinato la domenica ai numerosi sciatori che questa mattina sono saliti ai Piani di Bobbio.

A causa del forte vento che ha spazzato il lecchese gli impianti di risalita sono stati momentaneamente chiusi dall’ITB (Imprese Turistiche Barziesi), così come la cabinovia che dal piazzale di Barzio porta agli oltre 1600 metri dei Bobbio.

Inevitabili i disagi ai numerosi sciatori e non solo che hanno raggiunto la località sciistica valsassinese. Qualcuno ha deciso di tornare a valle a piedi, in molti invece, tolti gli sci, non senza malumori, hanno deciso di aspettare che la cabinovia tornasse a funzionare. In diversi invece, a causa della chiusura anche della seggiovia Bobbio – Valtorta, sono rimasti bloccati in Valtorta.

+++AGGIORNAMENTO+++

La cabinovia è stata riaperta intorno alle 13 circa.