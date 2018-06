LECCO –Da oggi non è più possibile parcheggiare in Piazza Era di Pescarenico: così come in passato, è entrato in vigore infatti, dal 1 giugno e fino al 30 settembre, il divieto di sosta per il periodo estivo nel bel piazzale del rione manzoniano.

Il Comune spiega della necessità di prevedere un contenimento delle soste in questo suggestivo scorcio di Lecco, vista la notevole affluenza di turisti e visitatori, soprattutto nel corso della stagione estiva, e al fine di evitare situazioni di pericolo e intralcio per i numerosi pedoni. Il divieto di sosta permanente, con rimozione forzata dei veicoli, è previsto sul tratto di piazza Era compreso tra via Plava e piazza Del Pesce.

“Sono in corso proprio in questi giorni i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale presente all’interno del silos multipiano della Ventina e tutti gli altri interventi richiesti dal Comune di Lecco, che precedono l’acquisizione anticipata del bene – spiega l’assessore al patrimonio e alla viabilità del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – . Non appena i lavori saranno terminati potremo procedere alla regolarizzazione contrattuale e contemporaneamente pianificare la futura ZTL di Pescarenico. Da oggi verranno inibite le soste dei veicoli a motore nella porzione più caratteristica di piazza Era, mentre stiamo perfezionando il provvedimento che renderà questa disposizione definitiva in futuro anche in piazza del Pesce. Contiamo di concludere il tutto entro quest’autunno”.