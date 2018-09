OGGIONO – Sarà Damiano Cunego l’ospite d’onore che venerdì 7 settembre a Oggiono farà da padrino alla serata di presentazione dell’edizione numero 90 del Piccolo Giro di Lombardia.

“Il Piccolo Principe”, ciclista professionista dal 2002 e che proprio quest’anno ha deciso di porre fine alla sua brillante carriera, può vantare nel proprio palmares, tra le altre, una vittoria del Giro d’Italia nel 2004, tre successi al Giro di Lombardia (2004, 2007 e 2008), un Amstel Gold Race (2008) e una medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Varese 2008.

Il Comitato Organizzatore del Velo Club Oggiono presieduto da Daniele Fumagalli ha voluto quest’anno onorarsi della presenza del campione veronese, un esempio in termini di professionalità anche per i tanti giovani che il prossimo 7 ottobre prenderanno parte ad Oggiono alla classica di ciclismo internazionale per la categoria Under 23.

L’appuntamento è quindi per venerdì 7 settembre dalle ore 20.30 in piazza Garibaldi (la piazza del Comune) ad Oggiono, quando alla presenza di numerose autorità, sportivi ed appassionati saranno svelati tutti i dettagli del Piccolo Lombardia 2018 che, ancora una volta, porterà sulle strade lombarde i migliori giovani talenti del ciclismo mondiale.