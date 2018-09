LECCO – Il Comune di Lecco e Cooperativa Sociale Eco 86 organizzano per sabato 29 settembre una mattinata di attività rivolta a tutte le famiglie delle scuole primarie di Lecco.

Alle 10.45 al parco di Villa Eremo a Germanedo si terrà il momento denominato “Hip hop al parco” per bimbi a cura della scuola di danza Latinando, a seguire, alle 11 presso il centro civico Sandro Pertini di via dell’Eremo 28 è previsto l’incontro per accompagnatori e genitori dal tema “Andare a piedi fa bene a corpo e mente”: fare movimento, migliorare l’ambiente, stare insieme divertendosi e imparare a muoversi in città, a cura del professore di psicologia clinica Gianluca Castelnuovo. Durante l’incontro sarà possibile lasciare i bambini della Primaria al parco. La mattinata si concluderà con un aperitivo in compagnia alle 12.

L’iniziativa è gratuita con iscrizioni entro venerdì 28 settembre inviando una mail all’indirizzo info@eco86.it. Allegata la locandina.