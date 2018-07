LECCO – Tanta gente e tanti piccoli e grandi eventi per animare l’appuntamento estivo in città, quello della Notte Bianca di Lecco andata in scena sabato sera, nelle piazze e tra le vie del centro storico.

Musica, animazione ed anche cultura, con l’apertura straordinaria dei poli museali cittadini di Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso, Palazzo delle Paure già dalla mattina di sabato e fino alle 23, ed anche la Torre Viscontea dal pomeriggio fino a sera con ingresso libero.

Non solo,grazie al Gruppo volontari campanile, è stato possibile effettuare una visita guidata e salire in cima al ‘Matitone’, ben 106 i visitatori che a gruppi hanno effettuato la salita al campanile della Basilica di San Nicolò, con tanti altri interessati che si sono prenotati già per le prossime aperture.

I balli anni ’70 e ’80 hanno invece riempito piazza Garibaldi dalle 21, con la Stefano Teruggi band’s mentre ad animare la vicina via Cavour ci ha pensato il duo Vale e Steve, direttamente da un balconcino affacciato alla strada del centro.

Musica in prima serata anche alla Canottieri di Lecco mentre alle 23 si è acceso il palco di piazza Cermenati con le canzoni più belle di Laura Pausini e Renato Zero, cantate dalla Pauzero Band. Il country è stato invece protagonista della piattaforma a lago con le coreografie del gruppo 700 Metri Sopra Il Cielo.

Suggestivo il concerto di archi che trovato spazio in un angolo caratteristico del centro, la piazzetta del Pozzo, intanto sul lago il Gruppo delle Lucie ha portato i visitatori al largo sulle tradizionali imbarcazioni lariane, illuminate per l’occasione.

Per i più piccoli non è mancato il divertimento grazie ai gonfiabili allestiti in piazza XX Settembre. Il lungolago è rimasto chiuso per l’evento e quest’anno, per garantire la sicurezza con attenzione per misure anti terrorismo, anziché i grossi camion dello scorso anno, sono stati utilizzati dei furgoni pubblicitari, riportanti la mappa della Notte Bianca e tutti gli appuntamenti in programma.