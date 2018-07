MANDELLO – Un ritorno tra gli applausi per i “Biglietto per l’Inferno”, storica band lecchese che sabato sera è stata accolta dall’ottimo riscontro di pubblico della Festa di Casa Comune in piazza Mercato a Mandello.

Il gruppo era nato nel 1972, dallo scioglimento di due diverse formazioni musicale confluite nella nuova band, ed ha collezionato nella sua carriera tre album, di cui un live, giungendo in anni più recenti ad una seconda fase, quella “Folk” con la pubblicazione di una nuova raccolta di brani.

Sabato, in tanti attendevano il loro arrivo sul palco allestito all’interno della struttura affacciata al lago. “C’era tantissima gente, molti già a cena per poi godersi il concerto. Siamo veramente contenti” spiegano Grazia Scurria e Michela Maggi, consiglieri comunali di Casa Comune, la lista civica del centrosinistra mandellese organizzatrice della tre giorni che sta animando l’area eventi di Mandello Bassa da venerdì sera per concludersi domenica.

“I riscontri sono tutti positivi – proseguono Scurria e Maggi – e il nostro gruppo è sempre più unito”.