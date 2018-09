CALOLZIOCORTE – Una storia lunga 40 anni. Un anniversario importante. Parliamo della Polisportiva Foppenico che, come per ogni compleanno che si rispetti, ha organizzato una festa: la prossima domenica 16 settembre, dalle 19, nel corso dell’ultima serata del Lavello street Food Festival.

Sarà l’occasione anche per presentare le squadre della stagione 2018/19, con l”invito rivolto a tutti i tesserati, ex giocatori, ex dirigenti e sostenitori che vogliano “ripercorrere e festeggiare con noi e i nostri ospiti la storia della nostra amata Polisportiva”.

Nel novembre 1978 nasceva la Polisportiva di Foppenico per rispondere all’esigenza, sorta nell’ambito dell’oratorio, di una struttura che consentisse ai ragazzi di seguire le proprie attitudini sportive e coltivare le proprie passioni. Giuseppe Alborghetti, don Angelo Lorenzi, Mario Radaelli con altri collaboratori suggellarono la nascita dell’associazione con l’intento di fare qualcosa per i bambini della zona, “dar vita ad un punto di riferimento al quale i più piccoli potessero rivolgersi in tutta tranquillità per fare sport con gli amici. Qui, in questi quattro decenni, hanno trovato non solo un pallone (da calcio, basket o pallavolo poco cambia), ma anche e soprattutto la possibilità di crescere in un ambiente sano, capace di trasmettere valori importanti quali quelli dell’impegno, del rispetto del compagno e dell’avversario, come dell’allenatore e dell’arbitro, della capacità di accettare le sconfitte e di saper gestire le vittorie, diventando adulti ma tornando ragazzi ad ogni ingresso in campo. Un piccolo mondo che ha visto passare migliaia di giovani, per lo più “calciatori”, che hanno vissuto gioie e dolori sportivi sul campo che dal 2001 è dedicato alla memoria di Denis Cattaneo” raccontano oggi i membri della Polisportiva, ripercorrendo la propria storia.

L’attività della Polisportiva non si è concentrata soltanto sul calcio, sono, infatti, stati promossi per diversi anni anche corsi di basket e pallavolo, settore che poi ha assunto un’autonomia propria, mantenendo comunque la denominazione “Polisportiva Foppenico Volley”. Dal punto di vista sportivo sono numerosi i risultati di prestigio, dai campionati vinti nel CSI e nella FIGC, ai piccoli fuoriclasse arrivati in società blasonate di primissimo livello.

“Importante è stato l’approdo al campionato di Terza Categoria, ambizione accarezzata a lungo e concretizzata grazie all’impegno di tanti membri della Polisportiva, tra i quali è giusto ricordare Maria Luisa Biffi, cara amica e preziosa collaboratrice che abbiamo avuto la fortuna di incontrare e che avrà sempre un posto nei nostri cuori, nonostante non sia più con noi. E’ però quello della stagione 2015/2016 il successo più significativo. Dopo soli sette anni dal primo campionato di Terza Categoria, la nostra prima squadra vince i play-off e conquista per la prima volta la storica promozione in Seconda Categoria, in cui ora militiamo”.

“Per ora la nostra storia è questa; guardiamo il passato con occhi fieri e orgogliosi per quello che siamo e siamo stati.

Ora è arrivato il momento di guardare il futuro con occhi altrettanto ambiziosi per quello che potremo essere, insieme” concludono. Sicuramente l’appuntamento di domenica sarà un’ occasione di grande festa da non perdere.