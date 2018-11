MANDELLO – Trasferta ricca di soddisfazioni per la Sezione Arcobaleno della Polisportiva di Mandello del Lario a Bardolino, nel veronese, per l’evento sportivo della C2 Italian Challenge 2019 di indoor rowing che si è svolto domenica al palazzetto di via XX Settembre.

“Abbiamo partecipato a questo appuntamento al quale seguiranno altri di un ricco calendario con importanti novità questo anno – spiega Luciano Benigni che ha accompagnato i ragazzi – Siamo andati con i nostri cinque moschettieri della Sezione Arcobaleno che hanno saputo ottenere ottime prestazioni individuali”.

Vittoria al femminile per Ludovica Sala, unica donna della rappresentanza mandellese, che si è fatta valere ottenendo il primo posto nella gara in rosa.

Primo posto anche da Federico Motta, accompagnato sul podio da Stefano De Fanti. Quarto Sedeki ed infine sesta posizione per Marco Lanfranconi.