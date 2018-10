LECCO – 279 nuovi agenti in tutta la Lombardia: arriveranno entro febbraio 2019. Il governo ha confermato il piano di rafforzamento adottato dal capo della Polizia che porta nel lecchese 16 poliziotti in più rispetto all’attuale organico.

“Il nostro obiettivo è migliorare l’organico di tutte le questure d’Italia – dichiara il Ministro dell’Interno Matteo Salvini – A questi numeri si potranno aggiungere i rinforzi previsti dal piano di assunzioni del nostro governo. Assumeremo circa 8 mila uomini e donne in divisa che miglioreranno la sicurezza in tutta Italia”.

Nelle altre province lombarde, entro febbraio arriveranno 69 nuovi agenti per la provincia di Milano (di cui 60 in questura), 9 per la provincia di Monza e Brianza, 47 in provincia di Bergamo (36 in questura, 5 alla Polfer, uno alla polizia postale e 5 alla polizia di frontiera dell’aeroporto di Orio), 42 in provincia di Brescia (di cui 39 in questura e uno a Desenzano del Garda), 10 in provincia di Como, 24 in provincia di Cremona, 16 in provincia di Lodi, 4 in provincia di Mantova, 21 in provincia di Pavia, 6 in provincia di Sondrio, 15 in provincia di Varese.

Prima di questi rinforzi, in Lombardia prestavano servizio 9.914 unità della Polizia di Stato di cui 249 tecnici. A questi si aggiungono 9.575 appartenenti all’Arma dei carabinieri e 6.053 finanzieri.