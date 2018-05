OLGINATE – L’agente Marco Maggio dal 1° giugno entrerà in servizio a Olginate.

Classe 1985, residente a Ballabio, attualmente in forza al comune di Calolziocorte, ha prestato la propria attività, tra l’altro, al Comando Polizia locale intercomunale di Pescate e Garlate, nonché, in qualità di agente istruttore, al comune di Merate, dove gli è stato conferito un encomio solenne per meriti conseguiti durante operazioni che hanno anche consentito di deferire all’Autorità Giudiziaria dei soggetti clandestini.

L’agente Maggio si sposterà di pochi chilometri, attraverserà il fiume Adda per iniziare un nuovo capitolo della sua vita lavorativa agli ordini del comandante Matteo Giglio.

“Non lo conosco personalmente – ha detto il sindaco di Olginate Marco Passoni – però ho avuto riscontri positivi da parte dei sindaci dei comuni per i quali ha prestato servizio. Abbiamo avuto modo di parlare e ho notato una grande passione per quello che fa. Da parte mia e di tutta l’amministrazione vanno gli auguri di buon lavoro”.