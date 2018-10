LECCO – Il caso della rinuncia del comandante dei vigili arriva in Consiglio Comunale, tra le perplessità e le richieste di chiarimento dell’opposizione.

Paolo Borgotti, designato successore dell’ex comandante Franco Morizio, è stato richiamato a tempo pieno a Bovisio Masciago, comune che lo vedeva in servizio nell’analogo ruolo e che aveva rilasciato il nullaosta alla mobilità dell’ufficiale per il suo incarico a Lecco.

Un’autorizzazione revocata successivamente dal comune monzese. “Non si può credere che sia stata una decisione improvvisa – ha denunciato, dalla Lega, Cinzia Bettega – e non si può neppure minimizzare, questa è un’altra sconfitta del Comune di Lecco sul fronte della sua organizzazione del personale, un nuovo esempio dopo il ‘viavai’ di dirigenti a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi. Forse il neo comandante ha cambiato idea oppure il Comune non si è accorto che queste lungaggini potevano essere sospette?”.

Eppure, ha ribadito il vicesindaco Francesca Bonacina, delegata alla Polizia Locale, la decisione del comune di Bovisio avrebbe sorpreso l’amministrazione del capoluogo lecchese “la revoca del nullaosta è arrivata con ritardo e con elementi di cui avremmo preferito essere messi al corrente”.

L’addio di Borgotti è comunque definitivo e il Comune di Lecco ad ottobre indirà un concorso per la ricerca di un nuovo comandante, non più una procedura di mobilità, “ci consentirà così una selezione definitiva e non condizionata dalle necessità di un altro ente” ha sottolineato Bonacina.

Nel frattempo la Polizia Locale resta senza comandante e con un personale ancora non sufficiente a fronteggiare le esigenze della cittadinanza; lo ha rimarcato, sempre dal centrodestra, Filippo Boscagli: “Mancano agenti per il controllo della viabilità, per la copertura di turni di 24 ore al giorno che oggi è difficoltà solo su 18 ore, per gli interventi su temi come l decoro urbano e l’abbandono rifiuti con poche sanzioni, se non nulle, insieme ad altre attività più semplici richieste alla Polizia”.

Il vicesindaco ha ricordato le ultime assunzioni di quattro nuovi agenti la scorsa primavera e l’arrivo di altri due poliziotti che andranno ad aggiungersi all’attuale organico.