ANNONE BRIANZA – Consegnati all’impresa CO.E.ST. Costruzioni e Strade, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Bea Service, i lavori per la ricostruzione del ponte di Annone.

I lavori, per un importo di circa due milioni di euro, avranno una durata contrattuale di 340 giorni. Con questo atto, da oggi, l’impresa è titolata ad avviare immediatamente tutte le operazioni propedeutiche all’inizio della cantierizzazione. Si prevede che le maestranze saranno in cantiere prima di fine aprile.

La nuova infrastruttura sarà costituita da un’unica campata di 44 metri in acciaio ad alta resistenza con soletta in calcestruzzo armato, appoggiata sulla parte inferiore di due travi laterali in acciaio.

Grazie a questa modalità costruttiva, sarà possibile realizzare un nuovo cavalcavia che assicuri una luce libera, tra l’intradosso del cavalcavia e il piano viabile della sottostante Statale 36, maggiore rispetto alla precedente e pienamente conforme alle norme, senza richiedere la realizzazione di una pila centrale nello spartitraffico e quindi riducendo al minimo l’interferenza con la circolazione stradale.

La sezione stradale del nuovo ponte prevede, inoltre, la realizzazione di percorsi separati per ciclisti e pedoni, protetti da idonee barriere.

“A seguito della disposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere alla progettazione per la costruzione del nuovo cavalcavia, Anas, in qualità di soggetto attuatore, ha tempestivamente avviato le attività portandole a termine nel rispetto del cronoprogramma concordato con il Mit”.