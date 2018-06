ANNONE – Da qualche giorno non c’è movimento al cantiere sulla super per la ricostruzione del Ponte di Annone: dopo la fase di demolizione, i lavori sono proseguiti per qualche giorno, poi lo stop temporaneo circa due settimane fa e che ancora oggi continua.

Il sindaco di Annone, Patrizio Sidoti, conferma: “E’ stata la stessa impresa ad avvisare il Comune. Hanno dovuto fermare i lavori delle palificazioni in attesa dell’autorizzazione allo sminamento del terreno che deve essere rilasciata dall’Esercito Italiano”.

Non che ci siano bombe inesplose sotto quel terreno, al contrario sarebbe una sorpresa di certo poco gradita, “si tratta di una prassi di legge” spiega il primo cittadino, essendo quella un’area interessata dall’ultimo conflitto bellico. “Siamo in contatto con l’impresa, ci hanno riferito che l’autorizzazione dovrebbe giungere nei prossimi giorni”.

Dopo le palificazioni, dovrebbero iniziare i lavori di muratura, poi il montaggio delle travi che sorreggeranno il nuovo cavalcavia. Questo è quanto l’impresa ha potuto apprendere il sindaco dall’impresa costruttrice.

Anas, interpellata rispetto alla tabella di marcia dei lavori, al momento non ha dato risposta alla nostra richiesta di informazioni.