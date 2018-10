ANNONE/CIVATE – Ripresi dopo uno ‘stop tecnico’, i lavori per la ricostruzione del Ponte di Annone si chiuderanno nei tempi stabiliti. Ad annunciarlo l’ing. Dino Vurro, responsabile del Coordinamento territoriale Nord Ovest di Anas, in città questa mattina per fare il punto sul cantiere della ciclabile Lecco-Abbadia.

“Lo stop del cantiere – ha spiegato – si è reso necessario per procedere allo sminamento del terreno, per il quale abbiamo dovuto aspettare le autorizzazioni dall’Esercito Italiano”. Una prassi di legge che ha rallentato i lavori, ma che di fatto non ha inciso sul cronoprogramma come specificato: “La palificazione per le fondamenta è stata completata e i pezzi che comporranno il ponte sono pronti per essere assemblati. Contiamo di consegnare i lavori entro i tempi stabiliti, anzi, probabilmente riusciremo ad anticiparli” ha fatto sapere Vurro.

Il cantiere, assegnato per 1,6 milioni di euro, era cominciato ad inizio maggio: 340 i giorni di tempo per completarlo, con il nuovo ponte che dovrebbe essere pronto entro la metà del 2019. Il cavalcavia che svetterà nuovamente sulla superstrada sarà composto da una campata unica di 44 metri in acciaio ad alta resistenza. Il progetto prevede anche un percorso ciclopedonale che migliorerà la sicurezza dei suoi fruitori.

Meno ‘rosea’ la situazione a Civate, dove invece si attende ancora di conoscere la data di inizio dei lavori per la ricostruzione del ponte di Isella. Pubblicato a metà luglio il bando per la ricostruzione è scaduto lo scorso 28 agosto. “Essendo l’importo superiore ai 2 milioni – ha spiegato Vurro – la pratica è passata al Ministero che dovrà procedere all’assegnazione, contiamo entro la fine dell’anno. Siamo fiduciosi” ha concluso.