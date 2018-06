CIVATE – Anas rassicura i residenti, il bando per la ricostruzione del ponte di Isella è pronto a partire.

E’ datata 27 giugno la risposta dell’ente strade ai residenti di Isella, a Civate, che avevano chiesto chiarimenti e tempistiche sulla ricostruzione del cavalcavia, chiuso oramai da un anno e mezzo con evidenti disagi patiti in primo luogo proprio dai residenti della località.

La risposta di Anas fa intravedere una piccola luce, l’ingresso del tunnel: approvato il progetto e finanziata l’opera la procedura di gara potrà ora partire e i lavori, finalmente, cominciare.

Ecco la risposta di Anas:

“Di seguito all’istituzione del divieto di transito sul manufatto in oggetto, disposta con ordinanza del Sindaco di Civate per motivi di sicurezza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proprio al fine di superare le difficoltà che la ricostruzione del manufatto avrebbe certamente comportato per il Comune di Civate, ha individuato Anas il soggetto incaricato alla progettazione, della gara d’appalto e della ricostruzione del cavalcavia in oggetto”.

“Ciò premesso – continua la missiva, firmata dal responsabile dell’Area Compartimentale Marco Bosio e dal responsabile del Coordinamento Territoriale Dino Vurro – la Società ha disposto i data 12 giugno l’approvazione tecnica del progetto di demolizione del vecchio manufatto e della ricostruzione del nuovo cavalcavia. In data 25 giugno il finanziamento della nuova opera. Si darà ora corso all’avvio della procedura aperta di gara per individuare l’impresa appaltatrice dei lavori, la cui evoluzione potrà essere monitorata sul sito www.stradeanas.it”. La consegna dei lavori è stabilita a 340 giorni consecutivi dall’assegnamento.