CIVATE – E’ stato pubblicato quest’oggi, mercoledì, da Anas il bando per i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia di Civate lungo la via comunale Isella, in sovrappasso alla SS 36 ”Del Lago di Como e dello Spluga” al km 44+400.

Le offerte dovranno essere depositate entro il prossimo 28 agosto alle ore 12.

Una notizia attesa dal comune di Civate, soprattutto dagli abitanti di Isella, che proprio recentemente avevano scritto all’ente strade in merito alle tempistiche di pubblicazione del bando. A fine giugno Anas aveva rassicurato i residenti, annunciando che il bando era praticamente pronto. Oggi la pubblicazione del documento. Scaduto il termine di presentazione delle offerte seguiranno le procedure di affidamento che dovrebbero concludersi a cavallo del nuovo anno. Scongiurando intoppi i lavori saranno poi pronti a partire. 340 giorni la durata stabilita per la ricostruzione del nuovo cavalcavia e la demolizione completa del manufatto esistente.

Era il 2 novembre 2016 quando il cavalcavia di Isella è stato completamente chiuso alla viabilità per motivi di sicurezza: una crepa rilevata sul manto stradale aveva dapprima spinto ad interdire il passaggio sul ponte ai mezzi pesanti, quindi a tutti i veicoli, ad eccezione di pedoni e biciclette. Da allora i disagi, soprattutto per i residenti della frazione civatese di Isella, non sono mancati.

Ottimista il sindaco Baldassarre Mauri: “Diciamo che la macchina si muove, siamo molto ottimisti, il mio auspicio è che il ponte venga inaugurato nei tempi stabiliti e non ci siano eccessivi ritardi” ha commentato a caldo.