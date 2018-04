LECCO – Esattamente cinque anni fa la nostra segnalazione. Oggi, a ricordarci che da allora nulla è cambiato, è stata una lettrice che ha fotografato le pessime e decadenti condizioni delle ringhiere verdi del ponte Kennedy.

In diversi punti le sbarre di ferro verdi risultano scolorite, arrugginite, se non propriamente corrose dal tempo. Passano gli anni, ma la situazione non è cambiata, anzi: il degrado delle ringhiere protettive è evidente, e oggi come allora vien da chiedersi come mai nulla sia stato ancora fatto per metterle in sicurezza, mentre decoro ed estetica vengono a meno e le condizioni delle ringhiere fanno a pugni con una vocazione turistica sempre più ‘chiamata’ per la città.

Il Ponte Kennedy è stato inaugurato nel 1956 e rappresenta il principale ingresso di Lecco: da qui si gode di una splendida vista sul lago, le montagne, il paese di Malgrate da un lato e dall’altro l’Adda, l’Isola Viscontea e l’inizio di Pescarenico. Peccato che, fermandosi mentre lo si attraversa, l’attenzione venga catturata proprio dalle condizioni delle ringhiere.

Sono passati cinque anni dalla nostra segnalazione, ma le ringhiere versano in quelle condizioni da molto tempo prima. Possibile che chi di dovere, nonostante la situazione sia sotto gli occhi di tutti, non sia ancora intervenuto o quanto meno, si sia fatto sentire in merito? Senza contare che con una ringhiera protettiva in quelle condizioni potrebbe venire meno anche la sicurezza…