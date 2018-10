PADERNO D’ADDA – Il Ponte di Paderno al centro di un question time richiesto dall’onorevole Alessio Butti (Fratelli d’Italia) presso la Commissione Territorio Ambiente.

“L’intento – ha fatto sapere Butti – era quello di ottenere rapidamente risposte in ordine alla chiusura e ai lavori del Ponte sull’Adda. Apprendiamo con sollievo che, come scrive il Ministro, il ponte sia stato oggetto di ‘diversi interventi manutentivi per i danni causati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale…’. Ovviamente lo affermo con ironia”.

“Nei giorni scorsi – ha proseguito – avevo espressamente richiesto che i lavori, previsti per due anni, durassero meno o che, in alternativa, si potesse aprire anticipatamente la sede stradale. Questa seconda proposta risulta ora un’ipotesi allo studio del Ministero, come si evince dalla risposta del ministro stesso. E’ già qualcosa, ma non basta. Se per la ricostruzione del Ponte Morandi i tecnici prevedono di impiegare circa un anno, non si capisce come, in questo caso, i lavori possano durare due anni per manutenzione”.

“Risulta evasiva – ha concluso l’onorevole – anche la risposta in ordine alla realizzazione di infrastrutture alternative a ponti e viadotti, eventualmente interessati da lavori di manutenzione, che nella stragrande maggioranza dei casi risultano peraltro oggetto di pesanti limitazioni in ordine al tonnellaggio o alla velocità”.