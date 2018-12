BELLANO – Pranzo in compagnia per gli anziani di Bellano: l’iniziativa del Comune ha coinvolto domenica gli over 65 del paese al ristorante Cavallo Bianco. Il sindaco Antonio Rusconi ha portato panettoni distribuiti a tutti i presenti.

La prossima iniziativa dedicata agli anziani sarà martedì 18 dicembre con la Tombolata di Natale presso il Circolo.