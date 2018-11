BALLABIO – I comuni di Ballabio, Introbio e Pasturo si affidano al digitale per la gestione delle pratiche edilizie.

Un nuovo servizio per chi lavora nel settore dell’edilizia e per tutti i cittadini. Nei comuni di Ballabio, Introbio e Pasturo nasce lo Sportello Unico digitale per l’Edilizia che consentirà di gestire pratiche e interventi in modo completamente digitale, quindi con una maggiore velocità e comodità da parte di professionisti del settore e dei cittadini.

Grazie a CPortal il comune si attiene al rispetto delle normative relative all’amministrazione digitale, alla semplificazione e alla trasparenza amministrativa, così come indicato dalle ultime disposizioni del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, tese ad accelerare sui servizi online e sul processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Secondo le nuove norme, i Comuni sono tenuti a elaborare un piano per la compilazione online di tutte le istanze da parte di cittadini, aziende e associazioni. In materia di trasparenza e semplificazione, le linee guida devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto a ottenere una risposta.

“Abbiamo progettato CPortal e l’applicativo internet ArchiPro per rispondere alle esigenze di trasferimenti di informazioni degli uffici comunali creando un collegamento semplice e rapido con chi opera all’esterno – ha detto Ruggero Beretta di Starch -. Siamo orgogliosi di poter offrire anche ai comuni di Ballabio, Introbio e Pasturo la nostra esperienza trentennale nell’applicazione di queste soluzioni”.

Giovedì 15 novembre, a partire dalla ore 14.30 presso la sala consiliare del comune di Ballabio, è in programma l’incontro aperto a professionisti e cittadini per la presentazione di CPortal.