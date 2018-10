CALOLZIOCORTE – E’ stato presentato oggi, lunedì, in Villa de Ponti il calendario della rassegna culturale “Estate di San Martino” organizzata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e comune di Calolziocorte.

“Una rassegna che guarda al recupero della storia e delle tradizioni della nostra valle – ha detto il presidente della Comunità Montana Carlo Greppi -, ma nel contempo vuole mettere in evidenza e valorizzare le nostre ricchezze, anche quelle più nascoste”.

Il presidente, poi, ha fatto una sottolineatura sulla solidarietà: “La rassegna ha favorito la creazione di un’unione tra diversi enti, un aspetto molto importante perché è fondamentale coinvolgere tutta la valle per lavorare tutti con lo stesso scopo”.

“Grazie alla sinergia che si è venuta a creare tra i diversi enti abbiamo allestito un calendario che vuole far conoscere il nostro territorio – ha detto l’assessore al turismo del comune di Calolziocorte Cristina Valsecchi -. Un grazie a tutti quelli che hanno collaborato, gli eventi sono molti e spalmati su tutto il mese”.

Parrocchia di San Martino Vescovo, Pro Loco Calolzio, Fondazione Lavello e Comune di Civate sono solo alcuni degli enti che hanno collaborato alla 27^ “Estate di San Martino”. “Si tratta di una rassegna culturale religiosa di grande prestigio anche perché con il tempo è riuscita a radicarsi nel territorio – ha detto Fabio Bonaiti, responsabile dell’Ecomuseo Val San Martino -. Ci avviciniamo ai trent’anni e questo dimostra che, quando un lavoro è frutto di una concertazione di intenti, i risultati arrivano. La rassegna, poi, valorizza e mette al centro il Patrono della valle e costituisce l’occasione per allargare il senso di partecipazione legato a questa festa”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Lisa Amicarella, per il comune di Calolzio, e Emanuela Locatelli per la biblioteca di Calolzio, che si sono dette soddisfatte per il lavoro di squadra.

“Durante la serata di sabato 10 novembre ci sarà l’assegnazione del Premio San Martino – ha ricordato l’assessore Valsecchi – E’ un po’ la ciliegina sulla torta di questa bellissima rassegna”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA