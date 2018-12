LECCO – Presentato ai media il libro, o meglio l’almanacco, come hanno voluto precisare gli autori dal titolo “Tutto il Lecco partita per partita” curato da Carlo Fontanelli, Michele Invernizzi e Gianni Medicati, edito da Geo Edizioni.

Una chicca per i tifosi e simpatizzanti blucelesti, ma anche un vero e proprio lavoro storico-statistico che avvalora e fissa indelebilmente la storia della prima squadra di calcio della città di Lecco.

Presentazione quella di ieri, mercoledì, che si è svolta alla Canottieri Lecco dove nacque la società bluceleste. A fare gli onori di casa il presidente Marco Cariboni che ha ringraziato tutti ed ha voluto ricordare quando da piccolo con il padre (dirigente della società bluceleste) era obbligato a seguire le partite del Lecco “io che da sempre sono stato più appassionato agli sport d’acqua che al calcio dovevo per forza andare allo stadio. Ma tant’è, quei colori li vivo tutt’ora”. Quindi ha ricordato il periodo in cui il calcio “strappò” il pubblico agli spettacoli nautici determinando una vera e propria svolta storica in chiave sportiva. Poi ha concluso con un aneddoto: “La scelta dei colori blucelesti avvenne in una villa nel rione di castello di proprietà della famiglia Cima. Inizialmente si parlava di azzurro e celeste poi, forse più per scorrevolezza linguistica, si optò per il bluceleste”.

Al tavolo dei relatori insieme agli autori anche lo storico e giornalista lecchese Aloisio Bonfanti, sua una parte della prefazione, mentre in sala in rappresentanza del sindaco Virginio Bribio, l’assessore allo Sport Roberto Nigriello.

Parola quindi agli autori del libro a cominciare dal lecchese Gianni Menicatti: “E’ un libro, o meglio un almanacco, e come tale è più da consultare che da leggere. All’interno trovate 3500 tabellini di tutte le partite ufficiali del Lecco: date, risultati, marcatori, formazioni del Lecco e delle squadre avversarie e tante fotografie. Poi ci sono due appendici molto interessanti: il curriculum dei 41 giocatori che hanno fatto almeno una presenza in serie A e un breve profilo di tutte le squadre della città di Lecco che hanno giocato almeno un campionato FIGC”.

Fontanelli ha sottolineato l’importanza di questo almanacco che “riempie un vuoto statistico”. “Ci sembrava giusto farlo – ha proseguito – In primis per gli appassionati e i tifosi”. Quindi ha evidenziato come “i colori blucelesti sono solo lecchesi. Vado a memoria ma non ricordo squadre professionistiche che indossano questi colori. Il Lecco è unico e vanta il prestigio di essere tra i 50 club italiani che hanno militato in Serie A”.

Alla presentazione non sono mancati alcuni dei protagonisti della storia del Lecco, tra questi il capitano Lorenzo Marconi, bandiera e alfiere del Lecco nonché detentore del record di presenze con ben 475 partite giocate e Lele Ratti.

La presentazione dell’almanacco alla cittadinanza si terrà dopo le feste con data e luogo ancora da definirsi in collaborazione con Confcommercio Lecco e il suo Gruppo Giovani nell’ambito di Leggermente OFF.

L’Almanacco è comunque in vendita in tutte le edicole e le principali librerie della città al costo di 29 euro.