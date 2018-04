LECCO – Torna con un doppio appuntamento la Prima-Vera festa di Rancio giunta alla sua 13^ edizione. Dopo la “pausa forzata” dello scorso anno per motivi burocratici, quest’anno l’appuntamento con la tradizione non mancherà.

Le date da segnare in rosso sull’agenda sono quelle di sabato 5 e domenica 6 maggio. La festa si aprirà sabato alle 15, con la mostra multimediale allestita nell’ex spazio industriale Oto-Lab a cura degli studenti del liceo Leopardi dal titolo “4xOTO”. 4 percorsi nel rione di Rancio per riscoprire il passato, vivere il presente e progettare il futuro.

Alle 17, presso il ponte di Malavedo, “Fiumi di memoria” presentazione del progetto di valorizzazione delle opere di archeologia industriale presenti lungo la vallata del torrente Gerenzone a cura di Arci Lecco e assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili del comune di Lecco.

Dalle 17.30 alle 18.30, visita guidata aperta a tutta la cittadinanza lungo il Gerenzone a cura delle studentesse delle classi 3DL e 4DL del liceo Linguistico Alessandro Manzoni di Lecco.

Alle 19, apericena con musica al Circolo Libero Pensiero, mentre alle 21, “I Promessi Sposi… in chiesa”, lettura popolare tenuta dall’associazione “I Promessi Sposi in circolo” alla chiesa di San Carlo a cura del Fai.

La giornata di domenica si aprirà con un appuntamento didattico: la caseificazione del latte e degustazione di formaggi alla fattoria, mentre alle 11.45 aperitivo in musica con il corpo musicale G. Brivio sul piazzale della chiesa.

Dalle 12 alle 15 pranzo presso la sede degli Alpini (è gradita la prenotazione 3288053694) e possibilità di aree pic-nic a Brogno.

Il pomeriggio proseguirà con l’appuntamento delle 14.30 nella frazione di Brogno dove si terrà un intrattenimento per bambini accompagnato da deliziosi dolcetti, mentre alle 16 in chiesa, concerto dell’Ensamble femminile “Cum Corde” diretto da Anna Fruet.

Alle 17, “Un paradiso sospeso tra città e montagna”: visita al giardino Redaelli già Gargantini Piatti a cura del Fai delegazione di Lecco.

Alle 18, concerto di chiusura in località Brogno Villa Redaelli, “Le armonie degli elementi”, voce narrante Alberto Bonacina, al pianoforte Francesco Augurio.

Lungo il percorso della festa si potrà ammirare l’iniziativa “Siamo nati in salita” a cura di Officine Giuseppe Villa. Non mancheranno laboratori creativi ed animazione per i più piccoli con Poster House e Foto Giudici e sorprese musicali con Kebba Susso.