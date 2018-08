PRIMALUNA – Grande successo per “Gorgonzola e barite uno storico gemellaggio”, l’evento che fa parte del calendario di “Valsassina: la valle dei formaggi” e che si è svolto sabato 25 e domenica 26 agosto nel Parco Minerario di Cortabbio – Primaluna.

Sono state oltre 250 le persone che hanno partecipato a questa insolita esperienza, un omaggio al legame fra la barite e il formaggio gorgonzola proposto proprio all’interno delle suggestiva miniera dove veniva cavato il minerale un tempo usato per la conservazione. Armati di caschetto e giacca a vento, i partecipanti, accompagnati da una guida, sono andati alla scoperta dei segreti naturalistici e storici della miniera, concludendo la visita con un gustoso assaggio a base di gorgonzola.

Per chi fosse interessato a partecipare, ricordiamo che l’evento “Gorgonzola e barite uno storico gemellaggio” verrà riproposto anche domenica 9 settembre sempre con lo stesso programma, che comprende la visita guidata alla miniera e la degustazione di gorgonzola offerta dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop (per informazioni clicca qui).

Continuano anche gli appuntamenti di “Formaggio d’autore in quota. Camminare con gusto fra tra casere e rifugi”, che nel weekend del 1 e 2 settembre sarà dedicato a Grignetta e Resinelli con “Emozioni e torrioni” e la visita guidata all’alpeggio Pian delle Fontane. Sarà possibile degustare il menù a prezzo speciale a base di formaggio d’alpe presso l’Agriturismo Pian delle Fontane.

Per tutti i dettagli sugli eventi di “Valsassina: la Valle dei Formaggi”, per scoprire l’elenco completo dei rifugi che partecipano a “Formaggi d’autore in quota. Camminare con gusto fra casere e rifugi” e i loro gustosi menù vi invitiamo a visitare il sito www.valsassinalavalledeiformaggi.it e a seguire la Pagina Facebook di Turismo Valsassina.

Si ricorda inoltre che fino al 30 settembre sarà possibile visitare, nel centro storico di Pasturo, la mostra “Itinerari delle mani, della mente, del cuore”, un vero e proprio viaggio per immagini alla scoperta della secolare tradizione agricola e casearia della Valsassina.