PRIMALUNA – Giornata di festa per il gruppo Moon Light di Primaluna.

La giornata di ieri, domenica, è stata dedicata all’associazione di majorettes che spesso anima gli appuntamenti in valle e non solo portando un tocco di colore e allegria col tipico bastone che viene abilmente fatto roteare tra le mani o con i pon pon colorati.

La festa annuale si è tenuta al Centro Professionale Alberghiero in località Piazzo a Casargo dove, dopo la Santa Messa celebrata nella parrocchiale di Primaluna, si è tenuta un’esibizione del gruppo che ha presentato alcuni brani del proprio repertorio. Quindi il pranzo in compagnia con gli studenti della scuola che hanno sfoggiato abile maestria nel preparare un prelibato menù che, come di consuetudine, è terminato col taglio della torta.

E’ stata l’occasione per premiare alcune atlete del gruppo, e come ha detto la responsabile Caterina Sech: “Le majorette, sportivamente parlando, hanno una vita relativamente breve perché col passare degli anni il fisico non permette più certi esercizi, e ne sa qualcosa la nostra intramontabile Alessia Bergamini, ma chi è stata majorette lo resta per sempre anche quando per vari motivi è costretta a lasciare. Oggi salutiamo chi per altri impegni sarà presente un po’ meno e facciamo i complimenti a Simona Colombo per i suoi 20 anni di attività: è un esempio di longevità, partita ancora quando il gruppo era a Barzio e poi passata al nuovo gruppo di Primaluna che festeggia gli 11 anni di attività. Un premio speciale anche a due ragazze che hanno iniziato sin da subito questa avventura che tante soddisfazioni chi ha regalato: Noemi Costadoni e Giorgia Pensotti, a loro un riconoscimento per i 10 anni di appartenenza all’associazione”.

Caterina Sech ha inoltre ricordato ai presenti come per il 2019 sia intenzione del gruppo partecipare alle qualifiche per il National Baton Twieling Association (Nbta), almeno col gruppo delle grandi: un vero esame che porta le atlete a raggiungere il livello uno, mentre per le più piccole ci saranno obiettivi meno ambiziosi.

Per far questo ha ricordato la responsabile: “Abbiamo già dovuto cambiare le divise che devono seguire i requisiti della federazione Twirling, noi siamo un gruppo orgoglioso e non ci piace chiedere a nessuno, però… (rivolgendosi al vice sindaco Gabriele Redaelli, accompagnato dall’assessore alla cultura Claudia Artusi) se ci fosse bisogno anche il comune tenga presente questo nuovo cammino”.

Il vice sindaco ha ricordato come il comune sia da sempre attento alle esigenze delle associazioni del territorio e anche in questo caso non mancherà di essere al fianco del gruppo e anche per il 2019 l’uso della palestra comunale per gli allenamenti sarà gratuito per gli allenamenti.

Se qualche bambina fosse interessata a far parte del gruppo, gli allenamenti si svolgono al martedì e venerdì dalle 20.30 in avanti nella palestra delle scuole. Per info Simona 3494256067.

Il gruppo, che è presieduto da Domenico Melesi e conta sulla collaborazione attiva dei consiglieri Mirella Beri e Laura Buzzoni, attualmente vede impegnate una ventina di ragazze.