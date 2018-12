CALOLZIOCORTE – Dario Dell’Oro ha presentato ieri pomeriggio, domenica, il suo nuovo libro “Appunti sulle strade di Calolzio”. A fare da cornice all’evento organizzato dalla Pro Loco di Calolziocorte è stata la sala conferenze del monastero del Lavello.

L’autore, davanti alla folta platea, ha raccontato tanti piccoli aneddoti collegati alla storia calolziese partendo proprio dalle notizie storiche collegate ai nomi delle vie e piazze della città. La Pro Loco ha voluto questo libro per offrire ai calolziesi una nuova fonte per la conoscenza della storia della città: “Una scelta nata dalla curiosità: chi sono i personaggi o i luoghi a cui sono dedicate le vie del nostro paese? – ha detto la presidente Tiziana Esposito – Io stessa, vedendo le bozze del libro, mi sono resa conto di quanto poco sapessi. La strada che porta ad amare il nostro paese è fatta anche di curiosità e questa pubblicazione vuole essere un tentativo nuovo e stimolante. Siamo convinti che l’andare alla ricerca della propria via o piazza sia solo l’inizio della scoperta…”.

La presentazione si è rivelata un momento molto interessante con l’autore che è stato capace di incuriosire il pubblico presente. Oltre l’autore la Pro Loco ha ringrazia Danilo Butta per le fotografie, Aldo Scola e Giovanni Aldeghi per le ricerche archivistiche e Cristina Pelomori per la realizzazione grafica, oltre alla Fondazione del Lavello per l’ospitalità. E’ possibile trovare il nuovo libro nella sede della Pro Loco di Calolziocorte (corso Dante 10/A), gli orari di apertura sono: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12.