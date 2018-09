LIERNA – Appuntamento a Lierna questa domenica, 9 settembre, con la tappa del Sentiero del Viandante nell’ambito della annuale serie di passeggiate Sulle Orme Del Viandante, organizzato dalle Pro Loco della sponda orientale del Lario.

Si percorre all’andata il tracciato tradizionale del “Viandante” in direzione Mandello, per tornare lungo una delle tante varianti che collegavano i terreni coltivati più a monte, dove sorgono ancora i “caselli” che, da semplici ricoveri di uomini, animali e attrezzi, si sono oggi trasformati in fabbricati rurali sempre più curati, divenuti luoghi di ritiro estivo, affacciati su splendidi panorami, dove il lavoro agricolo si fa per piacere.

Ed è proprio dai proprietari dei caselli che i partecipanti verranno ospitati per tre le soste mangerecce previste, mentre prima di ridiscendere a valle si passerà anche dalla mitica fonte di Val Onedo: un’acqua dai molteplici benefici, che fino agli anni ’70 – quando quell’acqua sgorgava ancora dalla fontana sulla piazza di Lierna – portava a Lierna persone anche dai paesi vicini, a farne scorta.

L’itinerario si conclude a lago, presso l’abitato della frazione di Castello, i cui resti di quello che fu un presidio fortificato sono tuttora ben visibili.