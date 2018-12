LECCO – E’ partita malissimo quella che già si annuncia come l’ennesima pessima giornata per i pendolari dei treni: sulla Milano-Lecco- Tirano il traffico ferroviario si è bloccato nella primissima mattinata all’altezza di Colico.

Il problema riguarderebbe dei lavori di manutenzione e, scrive Trenord., la “tardata riattivazione della linea da parte di RFI”.

Il treni a nord di Lecco sono fermi a Colico, mentre quelli provenienti da Milano si fermano nella stazione del capoluogo manzoniano. E’ stato attivato il servizio di bus sostitutivi.

Intanto fioccano i ritardi, oltre i sessanta minuti per il treno che sarebbe dovuto partire da Lecco alle 6.52 e diretto a Milano e stimato in 90 minuti il ritardo per il successivo convoglio delle 7.22.

Trenord continua ad aggiornare i viaggiatori attraverso il sito e gli annunci in stazione, la situazione è in evoluzione. La circolazione è ripresa poco dopo le 8, con fortissimi ritardi. Per ulteriori aggiornamenti qui.

Giusto nella serata di lunedì’, in Consiglio Comunale a Lecco, Filippo Boscagli aveva chiesto al Comune di attivarsi con la Regione per superare i disagi dei pendolari e in particolare per chiedere modifiche al nuovo orario invernale che sopprimeva l’ultimo treno da Milano per Lecco delle 23.50.