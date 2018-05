COLICO – Il problema della processionaria del pino non risparmia neanche Colico e per questo l’amministrazione comunale ha deciso di adottare un’ordinanza sindacale per prevenire il proliferare di questo insetto e in particolare delle sue larve, urticanti e pericolose per la salute delle persone e degli animali.

Il Comune si rivolge ai proprietari immobiliari, amministratori di condominio o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio comunale “di effettuare prima del termine della stagione primaverile, le opportune verifiche sui propri alberi, al fine di accertare la presenza dei tipici nidi bianchi della processionaria, solitamente presenti sulle parti apicali ed assolate delle chiome degli alberi maggiormente soggetti all’attacco parassitario del lepidottero”.

Gli alberi in questione sono il Pino nero (Pinus nigra), il Pino silvestre (Pinus sylvestris), il pino strobo (Pinus strobus), senza però trascurare altre aghifoglie il Cedro dell’Himalaia (Cedrus deodara), il cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica) e larice (Larix decidua) ed altri congeneri.

Nel caso di presenza dei nidi, il municipio chiede che i soggetti a cui è rivolta l’ordinanza provvedano “immediatamente alla rimozione e alla distruzione meccanica a terra dei nidi di processionaria e con l’attivazione della profilassi rivolgendosi a personale idoneamente attrezzato con assoluto divieto di depositare i nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti”.

L’inadempienza comporterà una multa dai 25 ai 500 euro.