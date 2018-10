LECCO / ROMA – Dalle due province lariane a Roma, per ‘vivere’ gli 80 mila metri quadrati con cui il Villaggio Coldiretti conquisterà la Capitale: l’appuntamento è a Roma al Circo Massimo dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni (a partire dalle ore 9,00 di venerdì 5 ottobre), per far conoscere al pubblico il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione Made in Italy, per tutto il week end.

Presente anche una delegazione dell’area lariana con centinaia di imprenditori agricoli: “Le nostre imprese ricambieranno la visita ai colleghi del centro Italia che tanto hanno apprezzato il ‘Villaggio’ milanese, tenutosi lo scorso anno” dice il presidente Fortunato Trezzi.

“C’è l’entusiasmo di voler proseguire un confronto e di cogliere le nuove opportunità di un’agricoltura sempre più improntata all’innovazione e a un ruolo centrale all’interno della società civile e all’economia dei territori. Nei Villaggi Coldiretti, insieme alla tradizione e alla genuinità dei prodotti, si tocca con mano il futuro”.

Al Circo Massimo a Roma – spiega Coldiretti Como-Lecco – ci sarà una vera e propria Arca di Noè dove scoprire gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia. Sarà inoltre allestito il più grande mercato a chilometri zero di Campagna Amica con i prodotti agricoli provenienti da tutta Italia. Sarà anche l’occasione per un confronto con gli esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno su esclusivi studi e ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti sui temi dell’alimentazione, del turismo dell’ambiente e della salute, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti.