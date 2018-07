LECCO – Terzo giovedì di luglio per Shopping di Sera, manifestazione organizzata per il diciassettesimo anno da Confcommercio Lecco. Il quinto appuntamento per gli acquisti sotto le stelle è in calendario giovedì 19 luglio.

Gli ingredienti per una bella serata in cui unire shopping e divertimento ci sono tutti: negozi aperti dalle ore 21 e tanti sconti visto che la stagione dei saldi estivi è appena iniziata.

In piazzetta Isolago torna il tradizionale momento musicale, a cura dei commercianti dell’Isolago. Grande attesa poi, sempre dalle ore 21, per il concerto in piazza Garibaldi del grande sassofonista e flautista americano Kenny Garrett, che darà il via al Lecco Jazz Festival organizzato dal Comune di Lecco. Alle ore 21 la Libreria Volante di via Bovara propone invece la presentazione del libro “Heidi” (Fazi) con l’autore Francesco Muzzopappa.

Si ricorda infine che il parcheggio dell’Isolago resterà aperto fino alle 24 per permettere ai lecchesi e ai turisti di godersi la serata fino in fondo.

Le locandine di Shopping di Sera 2018 e i volantini che promuovono i negozi aderenti sono stati distribuiti nelle scorse settimane in centro Lecco. Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco (www.confcommerciolecco.it) che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera (https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).