CALOLZIOCORTE – Si susseguono, una dopo l’altra, secondo un fitto calendario le iniziative organizzate dai volontari dell’oratorio Maria Immacolata di Calolziocorte. Il fine è sempre lo stesso: riuscire a raccogliere fondi per restaurare il “vecchio” campanile della chiesa arcipresbiteriale.

“L’idea è stata quella di invitare tutti a cena proponendo dei menù a tema regionale – ha spiegato Valentino Mainetti -. I primi due appuntamenti (Sardegna e Marche) sono andati oltre le aspettative con una grande partecipazione di persone, perciò il ‘Giro d’Italia’ non si ferma, anzi, per il mese di aprile prevede altre tre tappa”.

Sabato 14 aprile si va in Puglia, mentre il 21 aprile si rimane al Sud con una cena tipica della Sicilia. Il 28 aprile, invece, si risale lo stivale per fermarsi in Toscana. L’appuntamento è alle ore 19.30, prenotazioni al 338 2263218.